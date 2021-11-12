Число пострадавших в ДТП с автобусом под Володарском увеличилось до 11. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Число пострадавших в аварии с автобусом в Володарском районе увеличилось до 11. Об этом накануне вечером сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

- Всего за медицинской помощью обратились 11 человек, детей среди них нет. Госпитализировано два человека: 42-летняя женщина с переломом ключицы и 52-летняя женщина с закрытой черепно-мозговой травмой, - написал министр.

Напомним, авария произошла накануне около 17 часов вечера на 27 километре дороги Володарск-Ильино. Там опрокинулся рейсовый автобус с пассажирами.

- Вероятно, что водитель автобуса не выбрал скорость, соответствующую погодным условиям, - назвали предположительную причину в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Погодные условия в регионе вчера действительно были не самые благоприятные: несколько часов шла сильная метель, на дорогах образовалась гололедица.