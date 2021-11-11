Экспорт Нижегородской области в 2021 году достиг 4,4 млрд долларов

Экспорт товаров из Нижегородской области вырос на 38% за 9 месяцев 2021 года и достиг 4,4 млрд долларов. Об этом сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Основное увеличение произошло за счет роста несырьевого неэнергетического экспорта, который составил 3,3 миллиарда долларов и вырос на 38,5 процентов, или почти на один миллиард долларов, - уточнил Глеб Никитин.

По словам губернатора Нижегородской области, также вырос товарооборот региона - за январь-сентябрь 2021 года он составил почти 6,8 млрд долларов, что на 30% больше, чем товарооборот за аналогичный период 2020 года. В то же время импорт Нижегородской области составил 2,391 млрд долларов, что почти на 17,5% больше, чем в 2020 году.

Сейчас торговые взаимоотношения Нижегородская область ведет почти со 130 странами. При этом крупнейшими партнерами по экспорту являются Белоруссия, Бангладеш, Нидерланды, Польша, Казахстан.

Также регион увеличил поставки паровых турбин, электрораспределительного оборудования и различной продукции химической отрасли.

- Такой рост стал возможным и благодаря комплексным мерам поддержки, которые реализуются в регионе в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт, - пояснил промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Стоит отметить, что развитие несырьевого неэнергетического экспорта - одна из важнейших целей, закрепленных в стратегии развития региона до 2035 года.

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