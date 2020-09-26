Нижегородская область увеличила экспорт продукции АПК на 14%

За 9 месяцев 2020 года предприятия агропромышленного комплекса Нижегородской области увеличили экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, до 200 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Глава региона уточнил, что предприятия нижегородского агропрома увеличили поставки за рубеж масложировой, мукомольно-крупяной, молочной, мясной продукции, зерна, овощей, рыбных изделий.

- Считаем, что поставленные на федеральном уровне задачи по наращиванию экспорта являются для региона новым этапом развития сельского хозяйства, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По информации источника, более 60 нижегородских производителей поставляют продукцию за рубеж. В числе партнеров Нижегородской области – 35 стран мира, в том числе Германия, Бельгия, Испания, Италия, Франция, США, страны Балтии, Китай, Индия, а также страны СНГ.

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