16 новых площадок для выгула и дрессировки собак открыли в Нижнем Новгороде в 2021 году Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

16 новых площадок для выгула и дрессировки собак построено в Нижнем Новгороде в 2021 году. Об этом сообщает департамент благоустройства администрации Нижнего Новгорода.

В 2021 году в Нижнем Новгороде в рамках празднования 800-летия основания города было установили десять новых площадок для выгула и дрессировки собак. Общий объем финансирования строительства составил 8,8 млн. рублей.

В настоящее время уже завершили работы на восьми площадках. Они расположены по адресам: бульвар Южный, напротив д.7; улица Космическая, напротив д.55; улица Акимова, д.2; улица Тихорецкая, д.11; улица Бурнаковская, у д.75; улица Кащенко, д.25; улица Богородского, д.7/1; улица Гаугеля, д.32.

Кроме того, сейчас проходит приёмка выполненных работ еще на двух площадках - по улице Исполкома, напротив домов №1-6 и по улице Римского-Корсакова, д.15.

Напомним, что несколько дней назад открыли площадку площадью 450 кв.м на улице Бурнаковской в Московском районе. Место ее размещения выбрали с учетом пожеланий местных жителей.

- Такие развивающие комплексы очень востребованы. Здесь владельцы собак могут потренировать физическую форму питомцев и пообщаться на общую тему, - сообщил глава районной администрации.

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