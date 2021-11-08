Площадка для выгула собак появилась в сквере на улице Бурнаковской в Нижнем Новгороде

На улице Бурнаковской в Нижнем Новгороде обустроили площадку для выгула и дрессировки собак. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Так, площадку площадью 450 кв.м открыли в Московском районе, а место размещения выбрали с учетом пожеланий местных жителей.

- Площадки для выгула собак должны находиться на расстоянии минимум 25 метров от жилых домов и 40 метров - от мест пребывания детей. Наша площадка удовлетворяет всем требованиям, - отметил глава администрации Московского района Владимир Кропотин.

Он также подчеркнул, что на территории площадки установили информационный стенд с правилами поведения на участке и дог-диспенсер, в зоне выгула собак разместили тренажеры, качели, различные тренировочные установки.

- Такие развивающие комплексы очень востребованы. Здесь владельцы собак могут потренировать физическую форму питомцев и пообщаться на общую тему, - сообщил глава районной администрации.

Напомним, что в рамках программы в 2021 году в Нижнем Новгороде откроют 9 новых таких площадок. Они будут находиться на территории общественных пространств, парков и скверов. Их также оборудуют тренировочным оборудованием для животных - вышками, горками, трамплинами разной высоты. В целях безопасности площадки для выгула и дрессировки оградят забором.