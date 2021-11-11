239 пьяных водителей задержали за неделю в Нижегородской области

239 пьяных водителей задержали в Нижегородской области за неделю с 1 по 7 ноября. Об этом со ссылкой на региональное управление ГИБДД сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Серию профилактических мероприятий проводят правительство Нижегородской области и региональное управление ГИБДД. В ноябре рейды прошли в рамках проекта «Трезвая осень».

Кроме того, за первую неделю ноября возбудили 118 административных дел за управление транспортом в состоянии опьянения и еще 91 – за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Также за повторное управление транспортным средством за состояние опьянения возбуждено 30 уголовных дел.

- 13 нетрезвых водителей были задержаны на основании информации, полученной от нижегородцев на телефон 112. Каждый нетрезвый водитель – потенциальный виновник ДТП, поэтому каждый такой звонок – вклад в безопасность дорожного движения, - отметили в Минтрансе.

В Нижегородской области сообщить о пьяном водителе можно по номеру «112». Оператор оперативно передает эту информацию дежурному ГИБДД. Так, за неделю поступило 47 таких звонков.

Напомним, что за 10 месяцев на территории Нижегородской области зарегистрировано 416 ДТП с участием нетрезвых водителей. Жертвами этих ДТП стали 89 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число «пьяных» ДТП уменьшилось на 17,3%, а число погибших - на 16%.

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