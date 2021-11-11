Реконструкция АЗС «Лукойл» в районе Пролетарки завершится 15 декабря. Фото: Артем КИЛЬКИН

Реконструкция автозаправки «Лукойл» на проспекте Ленина между станциями метро «Автозаводская» и «Пролетарская» завершится 15 декабря. Об этом «Комсомолке» сообщили в Управлении административно-технического и муниципального контроля администрации Нижнего Новгорода.

До того, как АЗС закрылась на ремонт, автомобилисты через нее сокращали путь, уходя по переулку Райниса сразу на Новикова-Прибоя. После того, как этот путь перегородили строительным забором, все едут по проспекту Ленина, из-за чего в часы пик на этом участке образуются серьезные заторы.

Однако, как сообщили в мэрии, данный участок не является дорогой и находится в аренде ООО «ЛУКОЙЛ Центрнефтепродукт». Таким образом, неизвестно, сохранится ли проезд в таком виде после реконструкции АЗС или нет.