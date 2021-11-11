Гендиректора «Старкома» оштрафовали на 1,6 млн рублей за срыв сроков обновления сквера «Красных Зорь»

1,6 млн рублей штрафа заплатит компания «Старком» за несоблюдение условий контракта по благоустройству территории «Сквер в микрорайоне «Красных Зорь», сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее подрядчик заключил с районной администрацией контракт на 33 миллиона рублей, по условиям которого должен был обновить сквер к июлю текущего года. Предусмотренные контрактом работы небыли завершены в обозначенный срок. За невыполнение условий контракта генерального директора организации привлекли к административной ответственности с наложением штрафа.

Выполнение работ по контракту контролируется прокуратурой.

Напомним, что «Старком» не первый раз штрафуют за срыв сроков. Ранее эта компания не успела благоустроить сквер в Сормове.