Подрядчик заплатит 17,6 млн рублей за срыв сроков благоустройства сквера в Сормове

Подрядную организацию оштрафовали на 17,6 миллионов рублей за срыв сроков благоустройства сквера по проспекту 70 лет Октября в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Известно, что общественно пространство должно было преобразиться до июля 2021 года в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Контракт на проведение работ стоимостью свыше 39 миллионов рублей был заключён с ООО «Старком».

Однако к установленной дате сдачи объекта все работы по благоустройству завершены не были, вследствие чего было возбуждено дело об административном правонарушении. В результате должностному лицу подрядной организации и юридическому лицу выписали штрафы.

В настоящее время благоустройство сквера по проспекту 70 лет Октября в Сормове завершает другой подрядчик. Выполнение контрактных обязательств находится под тщательным контролем прокуратуры.

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