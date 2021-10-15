«Красная поликлиника» по COVID-19 отрылась в нижегородском Диагностическом центре 15 октября

Диагностический центр. Фото:@melikdavidmsk

Центр амбулаторной помощи пациентам с COVID-19 открылся на базе Диагностического центра в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения в регионе Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Instagram.

- Он уже организован и начал первый прием пациентов в тестовом режиме с 15:00. Попасть в центр можно будет только по направлению из поликлиники. Для маломобильных и далеко проживающих в определённых случаях будет организована перевозка медицинским транспортом, - отметил министр. На базе центра будут выполняться: - экспресс-тестирование на COVID-19 за 15 минут; - консультация терапевта с проведением термометрии, пульсоксиметрии, аускультации легких; - ЭКГ по показаниям; - общий и биохимический анализы крови по показаниям; - рентгенография или компьютерная томография грудной клетки по показаниям.

После обследования пациент получит направление в стационар, либо необходимые препараты для лечения и направление в поликлинику по месту жительства. Давид Мелик-Гусейнов добавил, если эпидемиологическая обстановка будет ухудшаться и дальше, будет рассмотрена возможность перехода Диагностического центра на круглосуточный режим работы.

Важно, что «красная» зона полностью отделена и обособлена. На работу «зеленой» зоны Диагностического центра это никак не повлияет.