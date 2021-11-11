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Происшествия11 ноября 2021 10:39

Скончалась одна из пострадавших в массовом ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде

Другие пострадавшие выписаны из стационара
Мария СОРОКИНА
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Одна из пациенток скончалась после массовой аварии с участием автобусов, произошедшей в Московском районе Нижнего Новгорода 16 октября. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в региональном Минздраве.

Эта авария произошла в дневное время у дома №5 по улице Мирошникова – столкнулись автобус, маршрутка и грузовая ГАЗель. В результате пострадали 24 человека, пятеро были госпитализированы.

- Пациентка была доставлена с тяжелыми травмами, скончалась 7 ноября. Те пациенты, которые были госпитализированы, уже выписаны – рассказали в Минздраве.

По информации регионального МВД, к страшной аварии привела невнимательность водителя ГАЗели. Подробнее о произошедшем читайте в материале «Комсомолки».