Глеб Никитин подтвердил необходимость предъявлять паспорт вместе с QR-кодом

Губернатор Нижегородской области подтвердил, что показывать паспорт вместе с QR-кодом необходимо для входа в торговые центры и прочие места общественного пользования. Об этом он заявил, отвечая на вопросы пользователей Instagram.
– А на каком основании у меня при посещении магазинов и ТЦ охрана или ЧОП будет запрашивать мои паспортные данные и код?! – возмущается нижегородка. – У них нет таких полномочий и не пустить меня они не имеют права, а мне необходимо в магазин. Конституцию никто не отменял.
На что Глеб Сергеевич ответил:
– Паспорт нужен, чтобы сверить с сертификатом и убедиться, что он подлинный и принадлежит именно вам. Если в организации установлен пропускной режим, то охрана может проверять паспорт. Это есть в законе "Об охранной деятельности", который определяет полномочия охраны.
Глава региона также добавил, что если нижегородцам некомфортно предъявлять паспорт, они могут оформить мультипасс:
– Он действителен и без него [паспорта].
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