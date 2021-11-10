Свыше 12,3 млн рублей потратят на таблички и указатели для пассажиров нижегородского метро

12 312 300 рублей из бюджета Нижнего Новгорода потратят на изготовление и установку различных световых указателей и табличек для навигации пассажиров метро. Сведения об этом размещены на официальном сайте госзакупок. Заказчиком всех работ является МП "Нижегородское метро".

Согласно данным электронных аукционов, в настоящий момент проходит конкурс по выбору подрядных организаций для выполнения работ.

4 968 700 рублей направят на "изготовление и размещение световых указателей" для пассажиров метро, 4 429 600 рублей – также на "изготовление и размещение световых указателей", 2 миллиона рублей – на "изготовление и размещение настенных табличек", 914 тысяч рублей – на "изготовление и размещение наклеек и настенных стикеров".

Конкурс по выбору подрядчиков продлится до 15 ноября по трём заявкам и до 18 ноября – по четвёртой.

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