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Общество2 ноября 2021 11:14

35 млрд рублей выделили на продление нижегородского метро

Конкурс по выбору подрядчика пройдёт до 29 ноября
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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35 миллиардов рублей выделили на продление Автозаводской линии нижегородского метрополитена, о чём сообщается на сайте RosTender.info. Отмечено также, что заявки в конкурсе на разработку проектной документации и строительство метро от станции "Горьковская" до станции "Сенная" принимаются до 29 ноября. Конкурс проводит Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей.

– Подрядчику предстоит предусмотреть проработку не менее двух вариантов трассы продления линии от станции "Горьковская" до конечной станции "Сенная" с промежуточной станцией "Оперный театр". Строительство пройдёт в три этапа – подготовительный, основной и этап благоустройства, – добавили на сайте тендеров России.

В том числе известно, что работы пройдут в рамках реализации программы "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Нижний Новгород на 2018-2030 годы".

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