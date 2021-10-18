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Общество18 октября 2021 18:29

Строительство метро и запуск новой маршрутной сети: Павел Саватеев рассказал о перспективах развития транспорта в Нижегородской области

Уже в 2022 году работа общественного транспорта в Нижнем Новгороде должна существенно измениться
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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Павел Саватеев рассказал о перспективах развития транспорта в Нижегородской области.

Павел Саватеев рассказал о перспективах развития транспорта в Нижегородской области.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За предыдущие годы общественный транспорт стал одной из главных проблем в Нижегородской области. Горожане вынуждены подолгу простаивать на остановках в ожидании автобусов, а потом с пересадками ехать из одного конца города в другой. Изменится ли ситуация в ближайшие годы в интервью «Комсомолке» рассказал министр транспорта Нижегородской области Павел Саватеев.

О новой маршрутной сети

- Павел Николаевич, больше всего вопросов у нижегородцев сейчас вызывает работа общественного транспорта. Нередко горожанам приходится простаивать на остановке по сорок минут и больше. Как планируется решать эту проблему?

- Чтобы исправить эту ситуацию, которая складывалась в течение многих предыдущих лет, правительство начало модернизацию транспортной системы области. Сейчас завершается разработка новой маршрутной сети. Ее ввод запланирован на лето и осень 2022 года. А широкое обсуждение новой сети планируется провести в ноябре-декабре этого года. Все нижегородцы смогут высказать свои предложения и замечания.

- Сроки ее разработки уже несколько раз переносились. Почему?

- Перенос сроков выполнения научно-исследовательской работы связан с необходимостью достичь максимального качества результатов. В адрес подрядчика – Института «Стройпроект» - поступало много замечаний и предложения и от органов исполнительной власти, и от местного самоуправления, и от перевозчиков. Все эти экспертные рекомендации будут ими учтены. На уровне руководства региона предварительные результаты работы рассматривались уже неоднократно.

- Какой будет эта транспортная схема? Что изменится?

- Автобусные маршруты, которые сейчас работают по нерегулируемым тарифам, так называемые «маршрутные такси», планируется перевести на регулируемые тарифы. На них будут предоставляться все действующие льготы по оплате проезда, и будет действовать единое тарифное меню, включая бесплатные пересадки. При этом будет обеспечено неукоснительное соблюдение расписания движения общественного транспорта. Для этого мы планируем постепенно перевести все основные маршруты на брутто-контракты, то есть вся плата за проезд будет перечисляться в бюджет. А перевозчикам будет оплачиваться их работа не зависимо от перевезенных пассажиров, а зависимо от качества их работы – это соблюдение графиков движения, комфорт и безопасность. Это совершенно другая экономическая модель функционирования общественного транспорта. Благодаря этому каждый перевозчик будет заинтересован не в сборе выручки и «в погоне за пассажиром», а в выполнении рейсов, предусмотренных расписанием.

- А как будут выбирать перевозчиков?

- Для этого будут проведены конкурентные процедуры, позволяющие привлечь необходимые производственные мощности транспортных предприятий. Сейчас у нас сложилась ситуация, когда перевозчики не в состоянии выполнить весь объем транспортной работы. Такая ситуация в дальнейшем будет исключена. В конкурентных процедурах на группы маршрутов сможет принять участие любой перевозчик, располагающий необходимым количеством подвижного состава, водителей и других ресурсов. При этом в рамках контрактов будут предъявляться высокие требования к качеству транспортных средств. В частности, будет учитываться наличие кондиционера, доступность для маломобильных граждан, экологичность и другие. Чтобы контролировать их работу сейчас прорабатывается вопрос создания контрольной службы на базе Центра безопасности дорожного движения. Также это будет отслеживаться с использованием единого центра навигации и диспетчеризации.

О развитии метро

- Ранее сообщалось, что в новой транспортной схеме акцент будет сделан на развитие метро. Что это значит?

- Метро уже сейчас является неотъемлемой частью транспортной системы города. Чтобы сделать метро по-настоящему эффективным, планируется продление Автозаводской линии метрополитена до станции «Сенная» и Сормовско-Мещерской линии до станции «Сормовская». Также мы планируем поэтапно вводить выделенные полосы для общественного транспорта и создавать перехватывающие парковки. Это предусмотрено документами транспортного планирования.

В новой транспортной схеме акцент будет сделан на развитие метро.

В новой транспортной схеме акцент будет сделан на развитие метро.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Расскажите чуть подробнее об этих двух станциях. Когда планируется их ввести?

- На данный проект уже одобрено 1,73 миллиарда рублей инфраструктурных бюджетных кредитов. Из них 1 миллиард рублей рассчитываем получить в этом году. Эти средства пойдут на обновление проекта от станции «Горьковская» до станции Сенной в исторической части города.

Об автобусах и канатке

- Возвращаясь к наземному транспорту, планируется ли закупка новых автобусов?

- За период с 2017 года уже приобретено и выпущено на линию более 570 автобусов большого класса. Вся эта работа ведется в рамках проекта модернизации транспортной системы Нижегородской области.

- В июле на Московском Урбанистическом форуме стало известно о планах строительства новой канатной дороги в Нижнем Новгороде. Что это за проект и каковы сроки его реализации?

- 14 февраля 2019 года во время Российского Инвестиционного форума в Сочи между правительством Нижегородской области, администрацией Нижнего Новгорода и ООО «Национальные канатные дороги» было подписано соглашение о строительстве в регионе двух новых веток пассажирской подвесной канатной дороги. Маршрут первой ветки проходит от станции метро «Заречная» до парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде, маршрут второй ветки – от Автозаводского района до поселка Новинки. Сейчас прорабатываются технические решения по первой очереди проекта и финансовая модель. По прогнозам, за год канатные дороги смогут перевозить до 2,3 миллиона человек.

По прогнозам, за год канатные дороги смогут перевозить до 2,3 миллиона человек.

По прогнозам, за год канатные дороги смогут перевозить до 2,3 миллиона человек.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

О новинках

- Сейчас во всем мире отдается приоритет экологичным видам транспорта. Есть подобные планы в Нижнем Новгороде?

- В последние годы за счет средств федерального и областного бюджетов для пассажирских предприятий Нижегородской области закупается исключительно экологичный транспорт, в частности, автобусы ЛИАЗ, работающие на компримированном природном газе – метане. В дальнейшем приоритет будет за обновлением и увеличением количества городского наземного электрического транспорта (трамваи, троллейбусы) и развитием метрополитена.

- В этом году в Нижнем Новгороде был запущен первый маршрут электробусов. Есть ли планы по развитию этого направления?

- Конечно, такие планы есть. Мы активно взаимодействуем с рядом компаний по этому перспективному направлению. Уже поступили предложения о том, какие автобусные маршруты перевести на электробусы (как малого, так и большого классов) и сколько для этого зарядных станций планируется построить за счет средств инвесторов. Эти предложения пока рассматриваются правительством Нижегородской области.

- Этим летом активно развивался речной транспорт. «Валдаи» теперь используются не только в туристических целях. Каковы планы на следующий год?

- В период навигации 2021 «Валдай 45» осуществлял пассажирские рейсы по девяти маршрутам. Сейчас прорабатываются маршруты из Нижнего Новгорода в Балахну и из Нижнего Новгорода в Васильсурск. Также на следующий год запланирован пуск межрегионального рейса Нижний Новгород – Чкаловск – Сокольское – Юрьевец (Ивановская область). На стадии проработки находится маршрут Нижний Новгород – Юрьино (Республика Марий Эл).

«Валдаи» теперь используются не только в туристических целях.

«Валдаи» теперь используются не только в туристических целях.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

КОНКРЕТНО

По каким маршрутам уже ходят «Валдаи 45»?

- Нижний Новгород – Городец;

- Нижний Новгород – Чкаловск;

- Нижний Новгород – Макарьево;

- Нижний Новгород – Стригино (ЖК «ЮГ»)

- Нижний Новгород – Павлово;

- Нижний Новгород – Дзержинск (Шуховская башня);

- Нижний Новгород – Чебоксары;

- Нижний Новгород – Стрелка;

- Нижний Новгород – прогулочный рейс.

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