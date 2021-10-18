Строительство метро и запуск новой маршрутной сети: Павел Саватеев рассказал о перспективах развития транспорта в Нижегородской области

Павел Саватеев рассказал о перспективах развития транспорта в Нижегородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За предыдущие годы общественный транспорт стал одной из главных проблем в Нижегородской области. Горожане вынуждены подолгу простаивать на остановках в ожидании автобусов, а потом с пересадками ехать из одного конца города в другой. Изменится ли ситуация в ближайшие годы в интервью «Комсомолке» рассказал министр транспорта Нижегородской области Павел Саватеев.

О новой маршрутной сети

- Павел Николаевич, больше всего вопросов у нижегородцев сейчас вызывает работа общественного транспорта. Нередко горожанам приходится простаивать на остановке по сорок минут и больше. Как планируется решать эту проблему?

- Чтобы исправить эту ситуацию, которая складывалась в течение многих предыдущих лет, правительство начало модернизацию транспортной системы области. Сейчас завершается разработка новой маршрутной сети. Ее ввод запланирован на лето и осень 2022 года. А широкое обсуждение новой сети планируется провести в ноябре-декабре этого года. Все нижегородцы смогут высказать свои предложения и замечания.

- Сроки ее разработки уже несколько раз переносились. Почему?

- Перенос сроков выполнения научно-исследовательской работы связан с необходимостью достичь максимального качества результатов. В адрес подрядчика – Института «Стройпроект» - поступало много замечаний и предложения и от органов исполнительной власти, и от местного самоуправления, и от перевозчиков. Все эти экспертные рекомендации будут ими учтены. На уровне руководства региона предварительные результаты работы рассматривались уже неоднократно.

- Какой будет эта транспортная схема? Что изменится?

- Автобусные маршруты, которые сейчас работают по нерегулируемым тарифам, так называемые «маршрутные такси», планируется перевести на регулируемые тарифы. На них будут предоставляться все действующие льготы по оплате проезда, и будет действовать единое тарифное меню, включая бесплатные пересадки. При этом будет обеспечено неукоснительное соблюдение расписания движения общественного транспорта. Для этого мы планируем постепенно перевести все основные маршруты на брутто-контракты, то есть вся плата за проезд будет перечисляться в бюджет. А перевозчикам будет оплачиваться их работа не зависимо от перевезенных пассажиров, а зависимо от качества их работы – это соблюдение графиков движения, комфорт и безопасность. Это совершенно другая экономическая модель функционирования общественного транспорта. Благодаря этому каждый перевозчик будет заинтересован не в сборе выручки и «в погоне за пассажиром», а в выполнении рейсов, предусмотренных расписанием.

- А как будут выбирать перевозчиков?

- Для этого будут проведены конкурентные процедуры, позволяющие привлечь необходимые производственные мощности транспортных предприятий. Сейчас у нас сложилась ситуация, когда перевозчики не в состоянии выполнить весь объем транспортной работы. Такая ситуация в дальнейшем будет исключена. В конкурентных процедурах на группы маршрутов сможет принять участие любой перевозчик, располагающий необходимым количеством подвижного состава, водителей и других ресурсов. При этом в рамках контрактов будут предъявляться высокие требования к качеству транспортных средств. В частности, будет учитываться наличие кондиционера, доступность для маломобильных граждан, экологичность и другие. Чтобы контролировать их работу сейчас прорабатывается вопрос создания контрольной службы на базе Центра безопасности дорожного движения. Также это будет отслеживаться с использованием единого центра навигации и диспетчеризации.

О развитии метро

- Ранее сообщалось, что в новой транспортной схеме акцент будет сделан на развитие метро. Что это значит?

- Метро уже сейчас является неотъемлемой частью транспортной системы города. Чтобы сделать метро по-настоящему эффективным, планируется продление Автозаводской линии метрополитена до станции «Сенная» и Сормовско-Мещерской линии до станции «Сормовская». Также мы планируем поэтапно вводить выделенные полосы для общественного транспорта и создавать перехватывающие парковки. Это предусмотрено документами транспортного планирования.

В новой транспортной схеме акцент будет сделан на развитие метро. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Расскажите чуть подробнее об этих двух станциях. Когда планируется их ввести?

- На данный проект уже одобрено 1,73 миллиарда рублей инфраструктурных бюджетных кредитов. Из них 1 миллиард рублей рассчитываем получить в этом году. Эти средства пойдут на обновление проекта от станции «Горьковская» до станции Сенной в исторической части города.

Об автобусах и канатке

- Возвращаясь к наземному транспорту, планируется ли закупка новых автобусов?

- За период с 2017 года уже приобретено и выпущено на линию более 570 автобусов большого класса. Вся эта работа ведется в рамках проекта модернизации транспортной системы Нижегородской области.

- В июле на Московском Урбанистическом форуме стало известно о планах строительства новой канатной дороги в Нижнем Новгороде. Что это за проект и каковы сроки его реализации?

- 14 февраля 2019 года во время Российского Инвестиционного форума в Сочи между правительством Нижегородской области, администрацией Нижнего Новгорода и ООО «Национальные канатные дороги» было подписано соглашение о строительстве в регионе двух новых веток пассажирской подвесной канатной дороги. Маршрут первой ветки проходит от станции метро «Заречная» до парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде, маршрут второй ветки – от Автозаводского района до поселка Новинки. Сейчас прорабатываются технические решения по первой очереди проекта и финансовая модель. По прогнозам, за год канатные дороги смогут перевозить до 2,3 миллиона человек.

По прогнозам, за год канатные дороги смогут перевозить до 2,3 миллиона человек. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

О новинках

- Сейчас во всем мире отдается приоритет экологичным видам транспорта. Есть подобные планы в Нижнем Новгороде?

- В последние годы за счет средств федерального и областного бюджетов для пассажирских предприятий Нижегородской области закупается исключительно экологичный транспорт, в частности, автобусы ЛИАЗ, работающие на компримированном природном газе – метане. В дальнейшем приоритет будет за обновлением и увеличением количества городского наземного электрического транспорта (трамваи, троллейбусы) и развитием метрополитена.

- В этом году в Нижнем Новгороде был запущен первый маршрут электробусов. Есть ли планы по развитию этого направления?

- Конечно, такие планы есть. Мы активно взаимодействуем с рядом компаний по этому перспективному направлению. Уже поступили предложения о том, какие автобусные маршруты перевести на электробусы (как малого, так и большого классов) и сколько для этого зарядных станций планируется построить за счет средств инвесторов. Эти предложения пока рассматриваются правительством Нижегородской области.

- Этим летом активно развивался речной транспорт. «Валдаи» теперь используются не только в туристических целях. Каковы планы на следующий год?

- В период навигации 2021 «Валдай 45» осуществлял пассажирские рейсы по девяти маршрутам. Сейчас прорабатываются маршруты из Нижнего Новгорода в Балахну и из Нижнего Новгорода в Васильсурск. Также на следующий год запланирован пуск межрегионального рейса Нижний Новгород – Чкаловск – Сокольское – Юрьевец (Ивановская область). На стадии проработки находится маршрут Нижний Новгород – Юрьино (Республика Марий Эл).

«Валдаи» теперь используются не только в туристических целях. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

КОНКРЕТНО

По каким маршрутам уже ходят «Валдаи 45»?

- Нижний Новгород – Городец;

- Нижний Новгород – Чкаловск;

- Нижний Новгород – Макарьево;

- Нижний Новгород – Стригино (ЖК «ЮГ»)

- Нижний Новгород – Павлово;

- Нижний Новгород – Дзержинск (Шуховская башня);

- Нижний Новгород – Чебоксары;

- Нижний Новгород – Стрелка;

- Нижний Новгород – прогулочный рейс.