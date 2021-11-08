Более полутора тысяч кубометров дождевой воды откачали с сормовских улиц за праздничные дни. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Так, в Сормовском районе Нижнего Новгорода за ноябрьские праздники с дорог откачали 1 555 кубометров дождевой воды.

- В первоочередном порядке водооткачивающая техника выезжала на самые проблемные в отношении подтоплений места - улицы Светлоярскую, Коминтерна, Федосеенко и проспект 70 лет Октября, - уточнили в районной администрации.

Сейчас в Сормовском районе продолжается откачка дождевой воды и уборка мусора на дорогах и озелененных территориях. В работах участвуют 20 человек и 13 единиц техники.

Как сообщили районной администрации, коммунальные предприятия начали готовиться к зиме – уборочную технику переоборудовали для работы зимой, заготовили противогололедные материалы. В Сормово улично-дорожную сеть длиной 240 км будут содержать две подрядные организации.

Напомним, что в два раза больше машин будут убирать снег в Нижнем Новгороде этой зимой. Для проведения снегоуборочных работ на улицах и дорогах города подготовили 430 машин специализированной техники, среди которых 107 комбинированных дорожных машин.