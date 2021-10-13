В два раза больше машин будут убирать снег в Нижнем Новгороде этой зимой

Решение комплексно обновить автопарк коммунальной техники мэрия приняла в конце 2020 года. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Дорожные службы Нижнего Новгорода полным ходом ведут подготовку к новому зимнему сезону: проводится оценка состояния машин, закупаются песко-соляные смеси и соли с реагентами, обновляются карты уборки.

Однако главный вопрос по-прежнему заключается лишь в том, хватает ли в городе необходимого количества снегоуборочной техники? Например, в прошлом году ситуация на магистралях и во дворах была плачевной, ведь техники не доставало, ежедневно расчищать снег выходило всего 200-250 машин.

В этом году ситуация решили изменить, поэтому для проведения снегоуборочных работ на улицах и дорогах Нижнего Новгорода подготовили 430 машин специализированной техники, среди которых 107 комбинированных дорожных машин.

- И это без учёта погрузочно-самосвальной техники, привлекаемой на вывоз снега, - рассказали «Комсомолке» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Решение комплексно обновить автопарк коммунальной техники мэрия приняла в конце 2020 года и тогда же закупила новые 17 единиц спецтехники. Этих действия для улучшения уборки и содержания улиц города оказалось маловато, поэтому закупочная кампания продолжилась в 2021 году, а значительным плюсом стало приобретение ещё 207 машин.

- Наша муниципальная техника была изношена на 80%, часто ломалась. Из-за этого прошлой зимой возникали недоработки. Закупка новых машин это существенное обновление, - ранее рассказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. - Будем ежегодно выделять средства на новые закупки. По нашим расчетам, дорожная техника работает, в среднем, 8-10 лет, поэтому процесс обновления должен быть непрерывным.

КОНКРЕТНО

Какую снегоуборочную технику купили в Нижнем Новгороде?

Комбинированные дорожные машины (летний и зимний вариант) на базе КАМАЗ – 49 единиц.

Плужно-щеточные трактора на базе МТЗ – 56 единиц.

Самосвалы на базе КАМАЗ и ГАЗ – 11 единиц.

Вакуумно-подметально-уборочные машины (пылесосы) – 16 единиц.

Фронтальные, лаповые и мини погрузчики – 27 единиц.

Грейдера – 8 единиц.

Откачивающая техника на базе КАМАЗ – 4 единицы.

Бортовые газели и УАЗ, автобусы ПАЗ ГАЗ - 17 единиц.

Навесное оборудование – 19 единиц.