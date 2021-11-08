Привитые иностранной вакциной нижегородцы не смогут получить QR-код. Об этом заместитель губернатора, глава Министерства здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил в своем Instagram.
@bobko63 задал вопрос главе Министерства здравоохранения Нижегородской области: может ли он получить QR-код, если привит Pfizer? На что Давид Мелик-Гусейнов ответил сжато:
– Вопрос решается на федеральном уровне
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Напомним, что теперь доступ почти во все общественные места будет осуществляться только по мультипассам, которые могут получить только переболевшие или привитые нижегородцы.
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