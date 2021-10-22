QR-коды в Нижнем Новгороде в ноябре 2021 года: где необходимы и как будут действовать.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Ближайшие две недели в Нижнем Новгороде пройдут под знаком «локдауна» - нерабочие дни в Нижегородской области объявлены с 25 октября по 7 ноября 2021 года. Одновременно с этим в регионе расширяют перечень мест, куда теперь можно будет попасть только по мультипассам. Рассказываем, где необходимы QR-коды в Нижнем Новгороде в ноябре 2021 года.
- Призываю всех, кто до сих пор не вакцинировался, — сделайте прививку в ближайшее время, не испытывайте судьбу, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Нерабочие дни дают возможность сделать это в спокойном режиме, а в регионе достаточный запас вакцины.
Как рассказали в правительстве, теперь доступ почти во все общественные места будет осуществляться только по мультипассам, которые могут получить только переболевшие или привитые нижегородцы.
КОНКРЕТНО
Где необходимы QR-коды в Нижнем Новгороде в ноябре 2021 года?
- фитнес-центры, бассейны, спортивные клубы, спортивные сооружения
- музеи, зоопарки
- кинотеатры, дельфинарии
-организации, осуществляющие спортивную подготовку
- театры, оперные здания, мюзик-холлы, концертные залы, цирки, клубы
- организации, осуществляющие конгрессно-выставочную деятельность;
- детские игровые комнаты, аквапарки, аттракционы, боулингов, парки развлечений
- гостиницы и санатории
- торговые и торгово-развлекательные центры
- салоны красоты, солярии, парикмахерские, сауны, бани и массажные салоны
- организации общественного питания