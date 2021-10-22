QR-коды в Нижнем Новгороде в ноябре 2021 года: где необходимы и как будут действовать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ближайшие две недели в Нижнем Новгороде пройдут под знаком «локдауна» - нерабочие дни в Нижегородской области объявлены с 25 октября по 7 ноября 2021 года. Одновременно с этим в регионе расширяют перечень мест, куда теперь можно будет попасть только по мультипассам. Рассказываем, где необходимы QR-коды в Нижнем Новгороде в ноябре 2021 года.

- Призываю всех, кто до сих пор не вакцинировался, — сделайте прививку в ближайшее время, не испытывайте судьбу, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Нерабочие дни дают возможность сделать это в спокойном режиме, а в регионе достаточный запас вакцины.

Как рассказали в правительстве, теперь доступ почти во все общественные места будет осуществляться только по мультипассам, которые могут получить только переболевшие или привитые нижегородцы.

КОНКРЕТНО

Где необходимы QR-коды в Нижнем Новгороде в ноябре 2021 года?

- фитнес-центры, бассейны, спортивные клубы, спортивные сооружения

- музеи, зоопарки

- кинотеатры, дельфинарии

-организации, осуществляющие спортивную подготовку

- театры, оперные здания, мюзик-холлы, концертные залы, цирки, клубы

- организации, осуществляющие конгрессно-выставочную деятельность;

- детские игровые комнаты, аквапарки, аттракционы, боулингов, парки развлечений

- гостиницы и санатории

- торговые и торгово-развлекательные центры

- салоны красоты, солярии, парикмахерские, сауны, бани и массажные салоны

- организации общественного питания