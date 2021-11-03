Нижегородский Минздрав опроверг информацию о закрытии пункта вакцинации в ТЦ «Индиго»

Объявление на входе в пункт в "Индиго". Фото: https://vk.com/bez_cenznn

Пункт вакцинации в нижегородском ТЦ «Индиго» не закрылся, а лишь временно прекратил работу, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

- Он не то, чтобы закрылся, но был такой плавающий график работы. В поликлинике уточнили, что пункт периодически открывается и закрывается, потому что нет потоков людей. Жителей Верхних Печер продолжают вакцинировать в поликлинике №7 и в ТЦ «Фантастика», - добавили в министерстве.

Собеседник добавил, что некоторые врачи болеют, поэтому в настоящее время работа по вакцинации сконцентрирована в стационарном пункте. Также для удобства жителей врачи выезжают в «Фантастику». «Индиго» же находится совсем недалеко от поликлиники. Однако, это не значит, что пункт вакцинации закроют совсем, но сейчас его в графике нет.

Ранее местные жители стали сообщать в соцсетях, что в «Индиго» больше не проходит вакцинация. Некоторые предположили, что пункт закрылся окончательно.