Арбузную свалку ликвидировали на улице Зайцева в Нижнем Новгороде. Как сообщили в районной администрации, подрядчик вывез 13 кубометров "ягодного" мусора. Об этом сообщает адмнистрация Сормовского района.

Так, сообщение о свалке поступило в районную администрацию накануне, после чего подрядчик вывез 13 кубометров мусора. Промзоны, частный сектор, гаражные массивы - это самые распространенные места несанкционированной свалки мусора.

- Особенно проблемные в этом отношении - промзона у Сормовской ТЭЦ, промзона у ЗКПД-4, улицы Старая Канава, Новосельская, Ужгородская. На некоторых объектах, например, на ул. Старая Канава свалки на обочинах дорог ликвидировались уже более пяти раз. Всего в этом году было вывезено более пяти тысяч кубометров мусора, - сообщили в управлении.

Несанкционированный сброс мусора является административным правонарушением, за которое предусмотрены штрафы.

Напомним, что несанкционированную свалку обнаружили с помощью дрона рядом с СНТ «Василек» Богородского района Нижегородской области.

Как выяснилось, в товариществе проводилась расчистка участка, а мусор вывозили в лес неподалеку. Нарушителя нашли и оштрафовали на 5 тысяч рублей за несоблюдение правил санитарной безопасности в лесах.