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Общество3 ноября 2021 16:48

Нелегальную свалку обнаружили в Богородском районе при помощи дрона

Нарушителя оштрафовали на 5 тысяч рублей
Мария СОРОКИНА
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Несанкционированная свалка обнаружена рядом с СНТ «Василек» Богородского района Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как выяснилось, в товариществе проводилась расчистка участка, а мусор вывозили в лес неподалеку. Нарушителя нашли и оштрафовали на 5 тысяч рублей за несоблюдение правил санитарной безопасности в лесах.

В региональном минлесхозе добавили, что состояние нижегородских лесов отслеживают при помощи 47 дронов. Для них разработаны 166 маршрутов патрулирования.

Отмечается, что воздушные маршруты патрулирования формируются в соответствии с наиболее высокой концентрацией осуществляемой заготовки древесины, с учётом повышенной рекреационной нагрузки на леса и повышенной труднодоступности и удаленности от автомобильных и лесных дорог.