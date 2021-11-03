Нижегородским ТЦ и кинотеатрам отказали в отмене QR-кодов

Отменять QR-коды на территории Нижегородской области не планируется. Об этом «Комсомолке» заявили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, накануне представители нижегородских торговых центров и кинотеатров обратились с открытым письмом к губернатору и правительству Нижегородской области с просьбой отменить QR-коды на территории региона.

- На данный момент система QR-кодов вводится на территории всей страны. В Нижегородской области в период нерабочих дней она уже используется, в частности, для допуска посетителей в музеи, фитнес-центры, гостиницы, - заявили в правительстве. - Решение о внедрении данного механизма принималось, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и рекомендаций санитарных врачей. Использование механизма позволяет минимизировать риск для здоровья граждан.

По данным правительства Нижегородской области, с каждым днем в регионе все больше граждан получает сертификаты о вакцинации. Несовершеннолетним в настоящий момент QR-код для посещения организаций не требуется.

- Все это дает возможность организациям работать с достаточным уровнем загрузки, - заявили в правительстве. - Для снятия данных ограничений в настоящее время оснований пока нет.