Федеральные СМИ опять перепутали Нижний и Великий Новгород Фото: РИА Новости

Нижегородцы уже давно привыкли, что их город часто путают с Великим Новгородом. На этот раз ошибку допустили несколько федеральных СМИ, которые опубликовали новгородскую новость о продлении нерабочих дней до 15 ноября с изображениями Нижнего Новгорода.

Так, например, нижегородские фото появились в таких изданиях, как РИА «Новости», «Интерфакс», «Ведомости», «ТАСС», «Эксперт». На снимках были изображены Канавинский мост, Нижегородский кремль, стадион на Стрелке, а на некоторых новостях о Великом Новгороде даже появился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Федеральные СМИ опять перепутали Нижний и Великий Новгород Фото: Интерфакс

Федеральные СМИ опять перепутали Нижний и Великий Новгород Фото: Ведомости

Федеральные СМИ опять перепутали Нижний и Великий Новгород Фото: 9111.ru

Напомним, что в 2018 году Нижний и Великий Новгороды перепутали в официальном буклете Чемпионата мира по футболу. На презентационной странице Нижнего в качестве иллюстрации был изображен Новгородский кремль, снятый с высоты птичьего полета.

А нерабочие дни в Нижнем Новгороде объявили с 25 октября по 7 ноября 2021 года. Соответствующее решение принял региональный Координационный штаб по борьбе с распространением коронавируса.