Сувенирные снежинки за 1,1 млн рублей подарят гостям Нижнего Новгорода

Нижегородская мэрия объяснила покупку дорогостоящих сувенирных снежинок: новогодние украшения за 1,1 миллиона рублей были приобретены в подарок гостям Нижнего Новгорода. Об этом "Комсомольской правде" сообщили в пресс-службе ведомства.

– Сувенирная продукция приобретается для гостей города и официальных делегаций в рамках празднования значимых событий и проведения мероприятий. В этом году Нижний Новгород является "Новогодней столицей России", сувениры будут вручены в период новогодних праздников, – рассказали в городской администрации.

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