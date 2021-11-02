Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 ноября 2021 11:45

Сувенирные снежинки за 1,1 млн рублей подарят гостям Нижнего Новгорода

В этом году город является "Новогодней столицей России"
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Нижегородская мэрия объяснила покупку дорогостоящих сувенирных снежинок: новогодние украшения за 1,1 миллиона рублей были приобретены в подарок гостям Нижнего Новгорода. Об этом "Комсомольской правде" сообщили в пресс-службе ведомства.

– Сувенирная продукция приобретается для гостей города и официальных делегаций в рамках празднования значимых событий и проведения мероприятий. В этом году Нижний Новгород является "Новогодней столицей России", сувениры будут вручены в период новогодних праздников, – рассказали в городской администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Нижний Новгород получил титул «Новогодней столицы России – 2022»

Сегодня городу был передан официальный символ – хрустальная снежинка (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!