Радостная новость для всех нижегородцев – 9 января Нижний Новгород получил официальный титул «Новогодней столицы России – 2022». Сегодня в Калуге нашему городу был передан ее символ – хрустальная снежинка.- Теперь, помимо 800-летия Нижнего Новгорода, у нас появился еще один повод для гордости - Нижний стал юбилейным, десятым городом, получившим статус «Новогодней столицы России» за недолгую историю существования этого всероссийского проекта, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Для нас это очень почетный и заслуженный титул. Ведь у Нижнего Новгорода есть и успешный опыт проведения масштабных проектов, и вся необходимая инфраструктура, и уникальные достопримечательности, которые привлекают туристов со всего мира.Кульминацией торжественной церемонии стала передача от Калуги Нижнему Новгороду главного символа «Новогодней столицы России» – хрустальной снежинки. Праздничные мероприятия в Нижнем Новгороде в новом статусе начнутся в декабре 2021 года, а их продолжение нижегородцы смогут увидеть в новогодние каникулы 2022.- В 2021 году Нижний Новгород ждут крупнейшие события. Пользуясь случаем, приглашаю всех на торжества в честь 800-летия нашего города. А с декабря мы ждем всех в гости на празднование Нового года, - отметил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев. - В подготовке символа «Новогодней столицы России-2022» будут участвовать нижегородские предприятия народных художественных промыслов. Мастера «Казаковского предприятия художественных изделий» вручную изготовили в технике филиграни традиционный символ проекта – «Хрустальную снежинку». В январе 2022 года мы передадим этот символ следующему городу, который станет новогодней столицей.