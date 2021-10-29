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Общество29 октября 2021 14:06

«Мытный рынок» откроется в Нижнем Новгороде 10 ноября

Рынок подключен к отоплению, все работы выполнены
Мария СОРОКИНА
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Все работы на "Мытном" выполнены.

Все работы на "Мытном" выполнены.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Озвучена новая дата открытия «Мытного рынка» в Нижнем Новгороде. Как рассказал «Комсомолке» гендиректор ООО «Мытный двор» Ваган Багдасарян, рынок возобновит работу ориентировочно 10 ноября.

- Не получилось открыть из-за болезни. Наверное, числа десятого откроем, но точно не раньше конца следующей недели. Там все готово, дали отопление. Конечно же, в новогодние праздники здесь будет своя ярмарка. Праздник же! – сказал Ваган Багдасарян.

Напомним, в прошлом году глава региона Глеб Никитин проинспектировал «Мытный» и пришел к выводу, что рынку нужны перемены. Около года здесь активно велись работы. Дата открытия переносилась несколько раз.

Ранее рынок планировали открыть к 20 октября, но этого не произошло.