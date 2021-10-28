Более 1,2 млн нижегородцев прошли вакцинацию от ковида

1 211 970 жителей Нижегородской области прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции по последним данным от 28 октября 2021 года. Этими сведениями поделился заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram.

– Спасибо, что беретесь вместе с нами, – обратился к привитым нижегородцам Давид Валерьевич.

Напомним, в 22 районах региона не выявили новых случаев заражения ковидом за минувшие сутки. Также известно, что заболели 794 жителя.

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