В 22 районах Нижегородской области не выявили новых заболевших

В 22 районах Нижегородской области не выявили новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

Напомним, 794 жителя Нижегородской области заразились коронавирусом за минувшие сутки. Таким образом был поставлен очередной рекорд суточной заболеваемости. Общее число больных с диагнозом COVID-19 на сегодня составило 188 807 человек.

В то же время 566 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Суммарно 169 587 жителей региона излечились полностью от начала пандемии.

45 человек с болезнью не справились. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 7 610.

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