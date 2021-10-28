В 22 районах Нижегородской области не выявили новых заболевших

В 22 районах Нижегородской области не выявили новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.
Напомним, 794 жителя Нижегородской области заразились коронавирусом за минувшие сутки. Таким образом был поставлен очередной рекорд суточной заболеваемости. Общее число больных с диагнозом COVID-19 на сегодня составило 188 807 человек.
В то же время 566 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Суммарно 169 587 жителей региона излечились полностью от начала пандемии.
45 человек с болезнью не справились. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 7 610.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!