Мэрия Нижнего Новгорода закупила сувенирные снежинки на сумму более 1,1 миллиона рублей

Снежинка от казаковских мастеров. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Администрация Нижнего Новгорода закупила сувенирную продукцию на общую сумму 1 миллион 111 тысяч рублей. Как указано на портале госзакупок, муниципальный контракт был заключен с предприятием АО «Казаковское предприятие художественных изделий» из Вачского района.

Согласно документации, закупка осуществляется на средства городского бюджета. Исполнителю предстоит изготовить 150 сувениров «Снежинка» по 3,9 тысячи рублей каждый, 150 сувениров «Снежинка малая» по 3,4 тысячи рублей каждая и один сувенир «Подвеска художественная» в подарочном футляре за 16,9 тысячи рублей. Контракт был заключен 21октября и действует до 31 декабря, однако исполнитель обязан выполнить поставку товара в течение месяца с момента заключения контракта, одной партией.

Напомним, в этом году Нижний Новгород стал новогодней столицей России. Возможно, закупка как-то связана с празднованием Нового года.

Кстати, именно казаковские мастера изготовили символ новогодней столицы России-2022.