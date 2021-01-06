Нижегородские мастера народных промыслов изготовили символ новогодней столицы России – «хрустальную снежинку». Эта ручная работа в технике филиграни выполнена умельцами «Казаковского предприятия художественных изделий», сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.В этом году новогодней столицей России станет Нижний Новгород: 9 января этот титул нашему городу передаст Калуга.«В 2022 году один из экземпляров изделия будет торжественно передан делегацией из Нижнего Новгорода следующему городу, который получит титул новогодней столицы», – добавил губернатор Нижегородской области.В Нижнем Новгороде уже открылась праздничная фотозона, посвященная проекту «Новогодняя столица России». Макет главного символа проекта - «Хрустальной снежинки» - установлен на территории Нижегородской ярмарки.