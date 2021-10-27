225 нетрезвых водителей задержали за прошедшую неделю в Нижегородской области

225 нетрезвых водителей задержали за неделю с 18 по 24 октября в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Кроме административных дел за управление транспортом в состоянии опьянения, также возбудили 30 уголовных дел – за отказ проходить медицинское освидетельствование или за повторное управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

В выходные, 23 и 24 октября, в Нижегородской области прошли массовые рейды по выявлению нетрезвых водителей: на территории Уренского, Краснобаковского, Павловского, Сосновского, Богородского, Перевозского, Вадского, Дальнеконстантиновского, Кстовского, Лысковского и Балахнинского районов.

В Нижегородской области сообщить о пьяном водителе можно по номеру «112». Оператор оперативно передает эту информацию дежурному ГИБДД. Так, за неделю поступило 47 таких звонков.

Напомним, что 70 человек погибли в автомобильных авариях с участием пьяных водителей, произошедших в Нижегородской области с начала 2021 года. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, еще 502 человека получили ранения в таких ДТП. В целом же, за последние 9 месяцев в регионе наблюдается снижение «пьяных» ДТП на 24,8%.

Как отметил глава региона Глеб Никитин, пьянству за рулем не должно быть никакой толерантности.