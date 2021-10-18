Десять нетрезвых водителей задержали в выходные в Нижегородской области. Об этом сообщает Отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

В выходные, 16 и 17 октября, в Нижегородской области прошли массовые рейды по выявлению нетрезвых водителей: на территории Арзамасского, Дивеевского, Кстовского, Лысковского, Богородского, Павловского, Сосновского, Шатковского, Лукояновского, Борского, Семеновского и Городецкого районов.

В ходе рейдов было выявили 43 нарушения ПДД, а также возбудили административные дела в отношении 10-ти нетрезвых водителей. Кроме того, один водитель был задержан за повторное нахождение за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сейчас в отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ситуацию также прокомментировал губернатор Нижегородской области.

- Каждой такой трагедии можно было бы избежать. На уровне региона реализуем комплекс профилактических мер, привлекаем к проблеме внимание общественности, серьезную помощь оказывают современные технологии. Но все это бессильно, если человек не ощущает своей личной ответственности, - отметил Глеб Никитин.

Напомним, что 70 человек погибли в автомобильных авариях с участием пьяных водителей, произошедших в Нижегородской области с начала 2021 года. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, еще 502 человека получили ранения в таких ДТП. В целом же, за последние 9 месяцев в регионе наблюдается снижение «пьяных» ДТП на 24,8%.

Как отметил глава региона Глеб Никитин, пьянству за рулем не должно быть никакой толерантности.