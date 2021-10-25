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Общество25 октября 2021 18:32

Парк «Швейцария» в Нижнем Новгороде продолжает работать в нерабочие дни

График работы парка в эти дни не изменится
Мария СОРОКИНА
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Парк "Швейцария".

Парк "Швейцария".

Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородский парк «Швейцария» продолжит свою работу в период с 25 октября по 7ноября. Об этом сообщается на официальной странице парка в соцсетях.

Тарзанка, детские площадки, скейт-парк., дорожки, тропинки и прочие объекты «Швейцарии» всегда готовы для посещения. Парк работает ежедневно с 7:00 до 22:00.

- Не хандрите, укрепляйте здоровье на свежем воздухе, - говорится в сообщении.

Напомним, большинство объектов в парке в настоящее время открыты для посетителей, хотя благоустройство по контракту должно завершиться в декабре этого года.

Ранее сообщалось, что нижегородцам разрешат гулять с собаками в парке «Швейцария».