Парк «Швейцария» в Нижнем Новгороде продолжает работать в нерабочие дни

Парк "Швейцария".
Фото: Мария СОРОКИНА
Нижегородский парк «Швейцария» продолжит свою работу в период с 25 октября по 7ноября. Об этом сообщается на официальной странице парка в соцсетях.
Тарзанка, детские площадки, скейт-парк., дорожки, тропинки и прочие объекты «Швейцарии» всегда готовы для посещения. Парк работает ежедневно с 7:00 до 22:00.
- Не хандрите, укрепляйте здоровье на свежем воздухе, - говорится в сообщении.
Напомним, большинство объектов в парке в настоящее время открыты для посетителей, хотя благоустройство по контракту должно завершиться в декабре этого года.
Ранее сообщалось, что нижегородцам разрешат гулять с собаками в парке «Швейцария».