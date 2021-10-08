Нижегородцам разрешат выгуливать собак в парке «Швейцария» в декабре

В парке есть две площадки для занятий с собаками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выгул собак разрешат в нижегородском парке «Швейцария» после его полного открытия, сообщается на официальной странице парка в соцсетях. По контракту, работы в парке должны завершиться в декабре этого года.

В настоящее время парк продолжают наполнять специальной инфраструктурой для собак. Например, установлено 14 урн с изображением собаки для собачьих экскриментов. Кроме того, в пока еще закрытой части парка установлено две площадки для тренировки четвероногих друзей.

- На песчаном покрытии установили игровые столбики для собак, барьер-шины для аджилити, барьеры, тоннели и стойки для дрессировки, балансиры и другие снаряды. Они подходят и для маленьких, и для больших собак, - говорится в сообщении.

Собаководам напомнили, что пока в парке еще ведутся работы, запрет на выгул хвостатых еще не снят. К открытию всей территории парка будут разработаны специальные правила поведения для посетителей с собаками. Это связано не только с чистотой газонов и пешеходных дорожек - в парке часто гуляют дети. Кроме того, можно наблюдать редких птиц, белок, на которых отпущенный без поводка Бобик может устроить охоту.

Напомним, что в настоящее время парк открыт для посетителей в тестовом режиме. Его благоустройство ведется в рамках 800-летия Нижнего Новгорода.