Директора ресурсоснабжающей организации в Выксе будут судить за сокрытие 3 млн рублей

Директора ресурсоснабжающей коммерческой организации в городе Выкса Нижегородской области обвиняют в сокрытии денежных средств на сумму более 3 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в период с сентября 2020 по апрель 2021 женщина, используя собственную схему по расчетам с контрагентами сокрыла средства, за счет которых должны были выплачиваться налоги, сборы и страховые взносы.

-В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что системный администратор нижегородской детской больницы присвоил компьютерную технику на 700 тысяч рублей.