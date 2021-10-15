Системный администратор нижегородской детской больницы №1 присвоил компьютерную технику на 700 тысяч рублей

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Системного администратора детской больницы №1, расположенной в Приокском районе Нижнего Новгорода, подозревают в присвоении и растрате чужого имущества. Как рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР, мужчина работал в этой должности в период с 1 июля до 31 августа.

- Подозреваемый, являясь материально-ответственным лицом, находясь на рабочем месте, имея доступ к компьютерной технике и ее комплектующим, вверенным ему для выполнения трудовых обязанностей, умышленно изъял и обратил в свою пользу компьютерную технику и ее комплектующие на сумму свыше 700 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе.

Подозреваемый признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата чужого имущества с использованием своего служебного положения, в крупном размере». В скором времени подозреваемому предъявят обвинение. В ходе расследования будет установлена точная сумма материального ущерба, причиненного больнице.