Ректор НГЛУ Жанна Никонова: «Система кураторства, разработанная в НГЛУ, поможет региональному Центру оценки и развития управленческих компетенций КУПНО наладить связь со студентами»

В НГЛУ будет открыт Центр надпрофессиональных компетенций, призванный к тесному взаимодействию с Центром компетенций КУПНО. ФОТО: пресс-служба НГЛУ.

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова стал одним из немногих вузов, привлеченных к сотрудничеству с Центром оценки и развития управленческих компетенций Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО), созданному при содействии президентской платформы АНО «Россия – страна возможностей». Соответствующее Соглашение было подписано 24 октября.

Также в университете будет открыт Центр надпрофессиональных компетенций, призванный к тесному взаимодействию с Центром компетенций КУПНО и уже существующим Центром трекинга карьеры и бизнес-партнерства НГЛУ.

«На стратсессии, посвященной выстраиванию взаимодействия университетских центров с Центром оценки и развития управленческих компетенций КУПНО, руководитель Департамента оценки и методологии АНО «Россия − страна возможностей» Дмитрий Гужеля заострил вопрос о том, как вовлекать студентов в процесс оценки и развития своих компетенций, − говорит ректор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, профессор Жанна Никонова. −

Высокую оценку получил опыт системы кураторства, выстроенной в НГЛУ. Лидеры студенческого общественного мнения (представители старших курсов) проходят в вузе интенсивное обучение по повышению soft skills, hard skills, заключают с университетом договоры и курируют работу студенческих групп – и внеобразовательный, и учебный процесс, − информируя обо всех значимых проектах университета и принимая непосредственное участие в их разработке. Именно кураторы смогут сакцентировать внимание студентов на новых возможностях, которые предоставят обучающимся и университетский Центр надпрофессиональных компетенций, и далее – Центр оценки и развития управленческих компетенций КУПНО».

Также ректор НГЛУ отметила, что студенты, вовлеченные в данные проекты, смогут зарегистрироваться на платформе «Россия – страна возможностей» и пройти длительную диагностику своих компетенций, получив в итоге подробную карту с рекомендациями по улучшению тех или иных навыков. В свою очередь Центры НГЛУ и КУПНО помогут их усовершенствовать.