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Происшествия21 октября 2021 19:55

Мужчина разбился насмерть, выпав из многоэтажки в Нижнем Новгороде

Трагедия произошла вечером 21 октября
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
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Мужчина погиб после падения с высоты в Нижнем Новгороде. Его тело нашли у дома № 64 по улице Белинского. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- На месте работают все соответствующие службы, - подчеркнули специалисты.

Информация о случившемся поступила по номеру «112» в 17:43 в четверг 21 октября.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, ранее, 13 октября, мужчина упал в яму с кипятком в Нижнем Новгороде и обварил себе ноги. Пострадавшего в два часа ночи забрала скорая помощь и доставила в Ожоговый центр ПИМУ. Позже оказалось, что нижегородец получил 12% ожог ног.

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