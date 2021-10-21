Мужчина разбился насмерть, выпав из многоэтажки в Нижнем Новгороде

Мужчина погиб после падения с высоты в Нижнем Новгороде. Его тело нашли у дома № 64 по улице Белинского. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- На месте работают все соответствующие службы, - подчеркнули специалисты.

Информация о случившемся поступила по номеру «112» в 17:43 в четверг 21 октября.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, ранее, 13 октября, мужчина упал в яму с кипятком в Нижнем Новгороде и обварил себе ноги. Пострадавшего в два часа ночи забрала скорая помощь и доставила в Ожоговый центр ПИМУ. Позже оказалось, что нижегородец получил 12% ожог ног.

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