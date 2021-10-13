Мужчина обварил себе ноги, провалившись в яму с кипятком в Нижнем Новгороде

Минувшей ночью, 13 октября, мужчина упал в яму с кипятком в Нижнем Новгороде. Несчастный случай произошел в Автозаводском районе. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Пострадавшего в два часа ночи забрала бригада скоро медицинской помощи. Мужчину госпитализировали в Ожоговый центр Университетской клиники ПИМУ. Врачи осмотрели нижегородца и установили, что он получил 12% ожог ног.

- Сейчас пациент в стабильном состоянии, - подчеркнули специалисты.

Напомним, ранее в больнице скончалась 50-летняя нижегородка, пострадавшая при взрыве газа на улице Гайдара. Женщина получила сильные ожоги, у неё было поражено 95% поверхности тела. В ходе взрыва также пострадал мужчина, но сейчас он переведен в общую палату и его жизни ничего не угрожает.

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