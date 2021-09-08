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Общество8 сентября 2021 17:23

Нижегородский УФАС признал ненадлежащей рекламу KFC о «лучшей в мире» жареной курице

Компания не указала критерии, по которым была дана такая оценка
Мария СОРОКИНА
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Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу Нижегородского УФАС России.

Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу Нижегородского УФАС России.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нарушения требований рекламного законодательства выявлены в объявлении о трудоустройстве «KFC», сообщает Нижегородское УФАС. В тексте объявления встречается фраза «Лучшая жареная курочка в мире». При этом, по закону, термин «лучший» должен быть подкреплен результатами исследований. Такая информация отсутствовала в рекламном сообщении. В связи с этим 26 июня в отношении рекламодателя ООО «Амрест» возбуждено административное дело.

- 7 сентября 2021 года комиссия Нижегородского УФАС России признала рекламу ООО «Амрест», ненадлежащей, противоречащей требованиям пункта 1 части 3 статьи 5 ФЗ «О рекламе». Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу Нижегородского УФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении, - говорится в сообщении.

Чтобы избежать такого нарушения, компании необходимо было указать объективный источник информации – результаты опросов или иных исследований, а также источник данных.