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Общество21 октября 2021 15:28

Стоимость создания новой трамвайной ветки в Сормове оценивается в 4 млрд рублей

Протяженность нового участка составит порядка 13 километров
Мария СОРОКИНА
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По расчетам, время в пути значительно сократится

По расчетам, время в пути значительно сократится

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство трамвайных путей от центра Сормова до 7 микрорайона в Нижнем Новгороде оценивается в 4 млрд рублей. Об этом сообщил министр транспорта в регионе на заседании Законодательного Собрания 21 октября.

Эта ветка позволит обеспечить доступность к центру города. Пассажиры смогут добираться до центра Сормова на трамвае, а затем пересаживаться на метро в рамках пересадочного тарифа.

- По нашим оценкам вышеуказанные меры обеспечат сокращение времени в пути в часы пик между центром Сормова и площадью Сенной в 3,7 раза, - подчеркнул Саватеев.

Также он добавил, что продление метро до центра Сормова может стоить порядка 40 млрд рублей.

- Мы планируем сформировать новый транспортный каркас пассажирских перевозок с опорой на городской электротранспорт. В первую очередь, на трамваи и метро, -добавил он в ходе доклада.