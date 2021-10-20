Давид Мелик Гусейнов предупредил, что заболеваемость COVID-19 будет расти до февраля 2022 года

Рост заболеваемости COVID-19 будет продолжаться до февраля 2022 года. Такой прогноз высказал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в эфире программы «Герои Волги».

Итак критическая ситуация с новой коронавирусной инфекцией будет лишь ухудшаться, если нижегородцы не будут вакцинироваться и носить маски.

- Если ничего не поменяется, то у нас будет рост вплоть до февраля месяца, - подчеркнул чиновник. - Нового года не будет, если мы сейчас не исправим ситуацию с коллективным поведением. Как минимум - маски в транспорте, на предприятиях.

Ситуация с распространением коронавируса в Нижегородской области сейчас очень напряженная: врачи работают на износ, а количество свободных мест в коечном фонде становится все меньше.

Напомним,что ежедневно в регионе регистрируется выше 700 заболевших и около 30-40 погибших.

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