Рекордные 728 случаев заражения COVID-19 выявили за сутки в Нижегородской области

По данным на 20 октября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 182 680 человек. За сутки выявлено 728 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является новым антирекордом суточной заболеваемости среди нижегородцев. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области за последние сутки составило 535 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 164 970 жителей региона.

К сожалению, количество смертей в регионе увеличилось до 7 285 – за последние сутки умерло ещё сорок нижегородцев.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает пятое место. Выше находятся Москва (5 847 человек), Санкт-Петербург (3 274 человека), Московская область (2 590 человек) и Самарская область (930 человек).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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