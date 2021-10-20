Запрет на стоянку и парковку у кардиохирургической больницы введут в Нижнем Новгороде

Запрет на стоянку и парковку на подъездных дорогах к специализированной кардиохирургической клинической больнице имени Б.А. Королева введут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
С 9 ноября ограничение остановки и стоянки будет введено на улице Ванеева в районе дома №209. Такое решение позволит машинам скорой помощи беспрепятственно добираться до медицинского учреждения.
- Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещены на охраняемую стоянку, - добавили в департаменте.
Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниями дорожных знаков.
Напомним, что с 9 ноября на местном проезде улицы Родионова введут односторонее движение. В частности, изменения будут введены на участке от дома №193 до дома 193 корпус 3.
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