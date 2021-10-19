Одностороннее движение введут около нижегородской школы №102 с 9 ноября

Одностороннее движение введут на местном проезде улицы Родионова с 9 ноября. В частности, изменения будут введены на участке от дома №193 до дома 193 корпус 3, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода.

Одностороннее движение было решено ввести из-за расположенного здесь образовательного учреждения – здесь находится школа №102. В департаменте уверены, что так дорога учеников в школу и из школы будет более безопасной, а пропускная способность дворов увеличится.

Вместе с этим для беспрепятственного движения автомобилей будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на одной стороне улицы Родионова на участке от дома 193, корп. 7 до дома 199, корп. 2

Напомним, 20 октября с 07.00 до 22.00 в Нижнем Новгороде перекроют проезд у Дворца Спорта на проспекте Гагарина.