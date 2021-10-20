Нижегородская мэрия утвердила архитектурно-художественную концепцию Верхневолжской набережной

Пример расположения вывесок. Фото: Администрация Нижнего Новгорода.
В Нижнем Новгороде утвердили архитектурно-художественную концепцию Верхневолжской набережной. Соответствующее распоряжение подписал глава города Юрий Шалабаев. Документ можно найти на сайте мэрии.
Наружная реклама и вывески будут заменены на участке от Чкаловской лестницы до площади Сенная. Авторы концепции считают, что значительная часть вывесок устарела, либо они выполнены из некачественных материалов и установлены хаотично.
Новые решения информационных конструкций необходимы, для того чтобы создать комфортное визуальное пространство и не нарушать внешний архитектурный облик зданий.
Известно, что теперь рекламные вывески будут привязаны к существующим входным группам, оконным проемам, фризам.
Сроки, в которые будут проводиться работы, не указаны.
Напомним, что ранее в мэрии утвердили архитектурно-художественные концепции улицы Большой Печёрской и проспекта Гагарина.
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