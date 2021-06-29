Утверждены архитектурно-художественные концепции двух улиц Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода утвердила архитектурно-художественные концепции двух улиц. В частности, улицы Большой Печёрской и проспекта Гагарина. Об этом сообщает «NewsRoom» со ссылкой на сайт городской мэрии.

Известно, что на участке улицы Большая Печерская от площади Сенной до автостанции Сенной, а также на участке проспекта Гагарина от улицы Бекетова до станции «Мыза» упорядочат размещение информационных конструкций.

Такое решение позволит сформировать полноценную архитектурно-художественную среду.

В документации также говорится, что нынешнее состояние наружного информационного оформления этих двух улице считается неудовлетворительным.

Напомним, что 17 мая 2021 года в городской Думе Нижнего Новгорода обсудили требования к рекламным конструкциям на фасадах зданий. Например, на фасадах многоквартирных домов предложили допускать только размещение фасадных рекламных конструкций малого формата с использованием только статической демонстрации постеров, чтобы не создавать неудобств для жителей.

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