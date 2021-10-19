Крутящиеся кресла появились на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде Фото: группа Вконтакте «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»

Крутящиеся кресла установили на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде. Об этом нижегородцы сообщают в социальных сетях. Фото и видео появились в группе Вконтакте «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ».

- Крутишься на кресле, как царь, и смотришь на прекрасные виды города, - комментирует на видео его автор.

Так, на территории набережной Федоровского также появились качели, лежаки, столики для пикника, ажурные мостики, зона для спорта и детская зона.

Кроме того, в комментариях отмечают, что пока на набережной продолжаются работы.

- Вчера там был. Вся набережная - сплошная стройплощадка. И посетителей там не ждут!, - пишет один из жителей Нижнего Новгорода.

Напомним, что набережную Федоровского обещали частично открыть в августе 2021 года. Жители уже могут начать прогуливаться по верхнему променаду и вдоль улицы Заломова.

А также, на набережной Федоровского рабочие нашли человеческие кости. Их обнаружили, когда на набережной прокладывали новые пешеходные дорожки.

При этом известно, что там сейчас не ведутся археологические раскопки, поэтому у ученых пока нет предположений, кому данные останки могут принадлежать. Сейчас они отправлены на эуспертизу.