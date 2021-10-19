Сотрудникам нижегородской налоговой службы вручили юбилейные медали в честь 800-летия города Фото: пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода

Сотрудникам нижегородской налоговой службы вручили юбилейные медали в честь 800-летия города во вторник, 19 октября. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

Медали вручил председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

- Дополнительные поступления в консолидированный бюджет области к 2020 году составили 23 млрд рублей или почти 20%. Если посмотреть тенденцию по годам, то темп роста такой же, как был до пандемии. Отрадно, что растет НДФЛ – это значит, что ситуация на рынке труда выровнялась, люди работают и получают заработную плату, – рассказал руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области Виктор Большаков.

Также по словам Олега Лавричева, всего три города – Москва, Санкт-Петербург и Казань – были удостоены того, чтобы в связи с юбилейными мероприятиями вручалась такая медаль. Нижний Новгород стал четвертым городом, юбилей которого отмечен таким образом.

Напомним, что восемь нижегородских врачей получили памятные медали в честь 800-летия Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Медали вручил глава города Юрий Шалабаев. Он отметил, что рад лично поздравить людей, которые творят благие дела и внесли внушительный вклад в развитие города.